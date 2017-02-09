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Компания «МегаФон» оснастила средствами связи технопарк «Университетский»

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. В рамках сотрудничества технические специалисты «МегаФона» установили новейшее оборудование связи на территории технопарка «Университетский». Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Для более высокого качества звука в смартфонах связисты внедрили технологию HD-Voice и увеличили скорость передачи данных, запустив сеть LTE Advanced.



Территория площадью 28 тыс. кв. м. оснащена надежным 3G и 4G сигналами, а значит, загрузку файлов сотрудники компаний-резидентов смогут осуществлять на максимальной скорости до 300 Мбит/с. Улучшения качества связи почувствуют и автомобилисты Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на участке от города Березовский до Сибирского тракта.



Для технопарка «Университетский» «МегаФон» предоставил корпоративную связь на максимально выгодных условиях общения не только по Свердловской области, но и в поездках по России. На территории инновационного центра связисты также организовали резервный канал широкополосного доступа к сети интернет.



«Мы первыми среди операторов реализовали решение, чтобы обеспечить максимальное покрытие сети на территории всего инновационного центра. Для резидентов технопарка, вне зависимости от масштаба и их сферы деятельности, мы предлагаем «под ключ» полный комплекс телеком-услуг, начиная с мобильной и фиксированной связи, актуальных решений для бизнеса в виде «Виртуальной АТС», «Экспресс-набора», бесплатных номеров формата «8-800», заканчивая льготными условиями обслуживания как для сотрудников предприятий, так и для их семей», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале Инна Смирнова.



По данным Ассоциации кластеров и технопарков, сегодня в 40 регионах России функционирует 107 технопарков. Совокупный объем инвестиций в их инфраструктуру накопленным итогом в 2016 году составил 44,1 млрд руб., выручка предприятий-участников суммарно составила 2,46 трлн руб., что на 5% больше, чем в 2015 году.

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