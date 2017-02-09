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Импорт легковых автомобилей в РФ в 2016 году снизился на 23,7%

УрБК, Москва, 09.02.2017. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2016 года сократился на 23,7% в годовом выражении и составил 267 тыс. машин. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.



При этом в денежном выражении импорт снизился на 7,1% — до 6,027 млрд долл. США. Импорт грузовых машин за 2016 год сократился на 9,8%, до 20,3 тыс. единиц, а в денежном эквиваленте вырос на 17,3%, до 1,03 млрд долл. США.



Импорт легковых машин из стран дальнего зарубежья сократился за отчетный период на 24,8% — до 252,9 тыс. единиц, в денежном выражении — на 8,2%, до 5,82 млрд долл. США. Импорт грузовых автомобилей сократился на 17,4%, до 16,6 тыс. единиц, в денежном выражении — вырос на 14,8%, до 555,6 млн долл. США.



Импорт легковых машин из стран СНГ сократился по итогам 2016 года на 4,3% в годовом выражении, до 14,1 тыс. единиц, а в денежном эквиваленте вырос на 36,4% — до 207,8 млн долл. США. Импорт грузовиков из стран СНГ вырос за отчетный период в 1,5 раза — до 3,7 тыс. машин. Рост в денежном выражении составил 20% — до 475,1 млн долл. США.

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