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Чистая прибыль Нордеа Банка за 2016 год по МСФО снизилась на 400 млн рублей
8 февраль 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 08.02.2017. Чистая прибыль Нордеа Банка по МСФО за 2016 год составила 4,23 млрд руб., сократившись на 400 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление председателя правления кредитной организации Михаила Полякова.
По состоянию на 1 января 2017 года активы Нордеа Банка сократились с 407,68 млрд руб. за аналогичный период 2016 года до 237,51 млрд. Кредиты предприятиям и организациям на отчетную дату составили 146,53 млрд руб. по сравнению с 287,09 млрд годом ранее. В целом кредитный портфель банка на 1 января этого года составил 203,05 млрд руб., что на 157 млрд меньше, чем в прошлом году.
«2016 год был для нас непростым. С одной стороны, к счастью, никаких серьезных потрясений в экономике не происходило. С другой — зарабатывать на падающем рынке очень непросто», — поделился М. Поляков.
Помимо этого, М. Поляков заявил о том, что Нордеа Банк двигается в сторону сокращения количества клиентов и в ближайшее время продолжит это делать.
23 января этого года Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку. По словам М. Полякова, кредитная организация не планирует возвращаться в розничный сегмент кредитования, сосредоточившись в основном на карточных клиентах и зарплатных проектах. Работать с малым и средним бизнесом Нордеа Банк также в ближайшее время не планирует.
Расширять региональную сеть в России скандинавский банк также не собирается, рассказал Поляков. Сейчас офисы Нордеа Банка есть в Москве и Санкт-Петербурге.
По состоянию на 1 января 2017 года активы Нордеа Банка сократились с 407,68 млрд руб. за аналогичный период 2016 года до 237,51 млрд. Кредиты предприятиям и организациям на отчетную дату составили 146,53 млрд руб. по сравнению с 287,09 млрд годом ранее. В целом кредитный портфель банка на 1 января этого года составил 203,05 млрд руб., что на 157 млрд меньше, чем в прошлом году.
«2016 год был для нас непростым. С одной стороны, к счастью, никаких серьезных потрясений в экономике не происходило. С другой — зарабатывать на падающем рынке очень непросто», — поделился М. Поляков.
Помимо этого, М. Поляков заявил о том, что Нордеа Банк двигается в сторону сокращения количества клиентов и в ближайшее время продолжит это делать.
23 января этого года Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку. По словам М. Полякова, кредитная организация не планирует возвращаться в розничный сегмент кредитования, сосредоточившись в основном на карточных клиентах и зарплатных проектах. Работать с малым и средним бизнесом Нордеа Банк также в ближайшее время не планирует.
Расширять региональную сеть в России скандинавский банк также не собирается, рассказал Поляков. Сейчас офисы Нордеа Банка есть в Москве и Санкт-Петербурге.
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