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Чистая прибыль Нордеа Банка за 2016 год по МСФО снизилась на 400 млн рублей

УрБК, Москва, 08.02.2017. Чистая прибыль Нордеа Банка по МСФО за 2016 год составила 4,23 млрд руб., сократившись на 400 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление председателя правления кредитной организации Михаила Полякова.



По состоянию на 1 января 2017 года активы Нордеа Банка сократились с 407,68 млрд руб. за аналогичный период 2016 года до 237,51 млрд. Кредиты предприятиям и организациям на отчетную дату составили 146,53 млрд руб. по сравнению с 287,09 млрд годом ранее. В целом кредитный портфель банка на 1 января этого года составил 203,05 млрд руб., что на 157 млрд меньше, чем в прошлом году.



«2016 год был для нас непростым. С одной стороны, к счастью, никаких серьезных потрясений в экономике не происходило. С другой — зарабатывать на падающем рынке очень непросто», — поделился М. Поляков.



Помимо этого, М. Поляков заявил о том, что Нордеа Банк двигается в сторону сокращения количества клиентов и в ближайшее время продолжит это делать.



23 января этого года Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку. По словам М. Полякова, кредитная организация не планирует возвращаться в розничный сегмент кредитования, сосредоточившись в основном на карточных клиентах и зарплатных проектах. Работать с малым и средним бизнесом Нордеа Банк также в ближайшее время не планирует.



Расширять региональную сеть в России скандинавский банк также не собирается, рассказал Поляков. Сейчас офисы Нордеа Банка есть в Москве и Санкт-Петербурге.

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