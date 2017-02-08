Новости дня

В Свердловской области начала работу передвижная метрологическая лаборатория в сфере автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. В Свердловской области начала работу первая мобильная метрологическая лаборатория в сфере автотранспорта. Об этом сообщает ФБУ «Уралтест».



Первая выездная поверка средств измерений в сфере автомобильного транспорта состоялась в конце января текущего года на пункте техосмотра транспортных средств в городе Заречном Свердловской области.



Мобильная метрологическая лаборатория является уникальной для Свердловской области и представляет собой переоборудованный грузовой фургон Ford Transit. Автомобиль-лаборатория оснащен высокоточным оборудованием, предназначенным для осуществления комплексной поверки средств измерения автомобильного транспорта.



«На наш взгляд, новый проект значительно сэкономит время и усилия при получении услуги. Во-первых, не нужно будет демонтировать оборудование, везти его на поверку и потом оттуда забирать, поверка производится прямо на месте. Кроме того, сокращается время простоя пункта ТО. И, конечно, быстро готовы результаты поверки, что тоже немаловажно для качественного оказания услуги техосмотра. У нас, например, весь процесс получения свидетельств о поверке занял 2 дня. Обычно процедура длится в среднем около 20 дней», — приводятся в сообщении слова директора ООО «Автотехсервис» Виталия Кравцова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: