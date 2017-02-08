Новости дня

Работникам Сысертского АТП выплатили долг по зарплате в размере 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Прокуратура Свердловской области продолжает отслеживать ситуацию на МУП «Сысертское автотранспортное предприятие». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 85 работниками за период с сентября по декабрь 2016 года. Решением арбитражного суда Свердловской области в декабре 2016 года предприятие было признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства», — говорится в сообщении.



Прокуратура предпринимает меры к побуждению руководства предприятия к незамедлительному погашению задолженности перед работниками. В том числе были направлены материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц предприятия. Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата заработной платы», находится на контроле прокуратуры.



Прокуратура главе Сысертского городского округа Александру Карамышеву внесла представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства. Сотрудники аппарата прокуратуры Свердловской области выезжали для встречи с работниками предприятия, руководством Сысертского городского округа и конкурсным управляющим.



Заместителем прокурора Свердловской области конкурсному управляющему автотранспортного предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о банкротстве. Кроме того, прокурор Среднего Урала Сергей Охлопков проинформировал губернатора региона Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации на муниципальном предприятии, связанной с невыплатой зарплаты работникам предприятия, и необходимости принятия надлежащих мер.



«Сегодня, 8 февраля 2017 года, после вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена на сумму свыше 1,9 млн руб. В подтверждение выплат в прокуратуру поступили копии платежных документов. Прокуратура выясняет размер оставшейся к погашению задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: