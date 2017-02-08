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Свердловский Роспотребнадзор в 2016 году за нарушение антитабачных норм выписал штрафы на 6,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году составило 575 протоколов об административном правонарушении в сфере антитабачного законодательства, вынесло 478 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 6,2 млн руб.



Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в прошлом году было проверено 1 тыс. 156 объектов на предмет соблюдения требований федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в 455 (39,4%) выявлены нарушения действующего законодательства.



При проведении проверок установлено 706 фактов нарушений законодательства, в том числе: стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий; отсутствие знака о запрете курения в местах, где курение запрещено; реализация табачных изделий на расстоянии менее ста метров от границ образовательного учреждения; продажа табачных изделий несовершеннолетним; розничная торговля табачной продукцией вне объектов, установленных законом.



Также выявлено неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности; нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; продажа табачных изделий с превышением максимальной розничной цены; торговля табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте и другие.



Проинспектировано 11 тыс. 849 пачек сигарет и папирос, забраковано 647 пачек (5,5%). Основной причиной забраковки продукции послужило отсутствие сопроводительных документов.



Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области направлено в суды общей юрисдикции 19 исков в защиту неопределенного круга потребителей, предметом которых стала реализация табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от границ территорий образовательных учреждений; из них рассмотрено и удовлетворено 15 исков.



Кроме того, специалистами по защите прав потребителей подано 11 исков о признании запрещенной к распространению в Российской Федерации информации, размещенной на сайтах в сети интернет, с предложением о продаже табачной продукции дистанционным способом, все иски рассмотрены и удовлетворены.

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