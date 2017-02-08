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РМК поддержит выступление южноуральского тайбоксера Хаяла Джаниева в Челябинске
8 февраль 2017 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Южноуральский тайбоксер Хаял Джаниев выступит на Гала-турнире по боксу, тайскому боксу и ММА, который пройдет 18 февраля на арене «Трактор» в Челябинске. Об этом сообщают в пресс-службе Русской медной компании.
В программу спортивного шоу, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества, вошли два поединка по правилам муай тай.
«Поклонников тайского бокса ждет бой с участием звезды мировых рингов, одного из самых известных тайбоксеров-профессионалов в России и мире, представителя Южного Урала Хаяла Джаниева. Последний раз на «домашнем» ринге Хаял выступал в рамках фестиваля единоборств «За Россию!» летом 2015 года. Полтора года назад он эффектно выехал на арену проведения фестиваля верхом на верблюде — символе города», — рассказали в пресс-службе.
В соперники 23-летнему Джаниеву, чемпиону Европы по тайскому боксу среди профессионалов по версии WBC, имеющему на сегодняшний день за плечами 30 побед (12 нокаутом) и 4 поражения, на этот раз был определен француз Жоан Босежур, чемпион WMC Muay Thai 2013 года. Тайбоксеры проведут встречу в весе до 70 кг.
Сегодня челябинский боец находится в Таиланде, где проходит подготовку к предстоящему поединку на базе лагеря Sitsongpeenong в Бангкоке. Он прилетит в Челябинск 13 февраля.
Напомним, что гала-турнир по профессиональному боксу, тайскому боксу и ММА состоится по инициативе промоутерской компании RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Площадка мероприятия — Ледовая Арена «Трактор», начало турнира в 17.00.
В программу спортивного шоу, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества, вошли два поединка по правилам муай тай.
«Поклонников тайского бокса ждет бой с участием звезды мировых рингов, одного из самых известных тайбоксеров-профессионалов в России и мире, представителя Южного Урала Хаяла Джаниева. Последний раз на «домашнем» ринге Хаял выступал в рамках фестиваля единоборств «За Россию!» летом 2015 года. Полтора года назад он эффектно выехал на арену проведения фестиваля верхом на верблюде — символе города», — рассказали в пресс-службе.
В соперники 23-летнему Джаниеву, чемпиону Европы по тайскому боксу среди профессионалов по версии WBC, имеющему на сегодняшний день за плечами 30 побед (12 нокаутом) и 4 поражения, на этот раз был определен француз Жоан Босежур, чемпион WMC Muay Thai 2013 года. Тайбоксеры проведут встречу в весе до 70 кг.
Сегодня челябинский боец находится в Таиланде, где проходит подготовку к предстоящему поединку на базе лагеря Sitsongpeenong в Бангкоке. Он прилетит в Челябинск 13 февраля.
Напомним, что гала-турнир по профессиональному боксу, тайскому боксу и ММА состоится по инициативе промоутерской компании RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Площадка мероприятия — Ледовая Арена «Трактор», начало турнира в 17.00.
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