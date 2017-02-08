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В Нигерии похитили российских моряков

В территориальных водах Нигерии похищены семь российских моряков. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщило посольство РФ в Абудже.



По информации дипломатов, пираты атаковали и захватили судно BBC Caribbean. С его борта были похищены семь россиян и один гражданин Украины. Дипломаты обратилась к властям Нигерии с просьбой помочь в розыске пропавших моряков.



Эту информацию уже подтвердил владелец судна — немецкая компания Briese.



Пираты, действующие возле нигерийского побережья, атакуют иностранные суда с целью захвата груза и похищения членов экипажа. Как правило, после долгих переговоров их освобождают, при этом подробности, включая вопрос уплаты выкупа, не раскрываются.

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