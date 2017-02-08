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Боевики ИГ производят иприт в Мосуле

Боевики международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) производили на территории университета в иракском городе Мосул отравляющий газ иприт. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис со ссылкой на результаты экспертизы, передает DNA.



«Университет Мосула занимал центральное место в производстве боевиками ИГ химического оружия», — уточнил Дэвис. При этом он отметил, что, скорее всего, иприт планировали использовать как раздражитель. По его словам, данных о том, что газ применяли для убийств, нет.



28 января сообщалось, что иракские военные обнаружили в одном из освобожденных от группировки ИГ районов восточного Мосула склад ядовитого вещества иприт. Впоследствии полковник ВВС США Джон Дорриан подтвердил данную информацию. По его словам, на территории учебного заведения находилась одна из «серьезных лабораторий» террористов по производству химоружия, передает РИА Новости.

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