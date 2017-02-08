Дайджест

В Приморье избили журналиста информационного агентства

8 февраль 2017 (16:48)

В Приморском крае избили сотрудника информационного агентства Regnum. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул губернатор региона Владимир Миклушевский.

Шеф-редактора Дальневосточной редакции агентства Regnum Алексея Иванова обнаружили около одного из домов в Дальнегорске вечером в понедельник, 6 февраля. 30-летний журналист госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу.

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