Дайджест
В Приморье избили журналиста информационного агентства
8 февраль 2017 (16:48)
В Приморском крае избили сотрудника информационного агентства Regnum. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.
«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул губернатор региона Владимир Миклушевский.
Шеф-редактора Дальневосточной редакции агентства Regnum Алексея Иванова обнаружили около одного из домов в Дальнегорске вечером в понедельник, 6 февраля. 30-летний журналист госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу.
«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул губернатор региона Владимир Миклушевский.
Шеф-редактора Дальневосточной редакции агентства Regnum Алексея Иванова обнаружили около одного из домов в Дальнегорске вечером в понедельник, 6 февраля. 30-летний журналист госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Москве избили и ограбили шеф-редактора телеканала «Дождь»
- В Москве избили бывшего ректора РГСУ Василия Жукова
- Пропавшего во Владивостоке депутата нашли в больнице
- На юге Москвы избили и ограбили милиционера
- Евгений Осин попал в ДТП в Северо-Западном округе Москвы
Loading...