Дайджест

В Приморье избили журналиста информационного агентства

В Приморском крае избили сотрудника информационного агентства Regnum. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.



«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул губернатор региона Владимир Миклушевский.



Шеф-редактора Дальневосточной редакции агентства Regnum Алексея Иванова обнаружили около одного из домов в Дальнегорске вечером в понедельник, 6 февраля. 30-летний журналист госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: