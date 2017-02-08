Фермеры боятся остаться без денег

В этом году Минсельхоз РФ запустил новую схему выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителям. Если раньше аграрии могли взять кредит в любом банке, а потом получить компенсацию по выплаченным процентам, то теперь выдавать льготные займы смогут лишь прошедшие отбор уполномоченные банки, с которыми Минсельхоз заключит соглашение. В начале этой недели ведомство уже отчиталось о начале выдачи первых кредитов по новой схеме. Между тем свердловские сельхозпроизводители относятся к новинке с опасением, если не сказать неодобрением.По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, ставка по новым займам не будет превышать 5% годовых. Сейчас ведомство приступило к рассмотрению реестров потенциальных заемщиков.«Мы приступили к рассмотрению поступивших в Минсельхоз реестров потенциальных заемщиков. Аграрии получили первые льготные кредиты по новому механизму. Россельхозбанк уже направил на эти цели порядка 3 млрд руб.», — прокомментировал министр.Вместе с тем сейчас Минсельхоз продолжает подписывать соглашения на участие в программе с региональными банками. Чтобы подать заявку, у кредитных организаций осталась всего неделя — срок истекает 15 февраля. Накануне замминистра Иван Лебедев уже призвал регионы поторопиться.«Руководителям региональных органов управления АПК необходимо взять на строгий контроль процесс подписания соглашений с Минсельхозом России для получения субсидий. Наша задача — в кратчайшие сроки организовать работу по доведению средств до сельхозтоваропроизводителей», — сообщил Иван Лебедев в ходе селекторного совещания 7 февраля.По словам председателя Союза фермеров Свердловской области Владимира Шашкина, предложенная Минсельхозом схема пока вызывает недоверие у уральских аграриев. В том числе из-за того, что объем компенсации не разграничен по регионам. В результате получается, что чем раньше в регионах начинается посевная и, соответственно, сельхозпроизводители подают заявку на займ, тем больше их шансы на получение кредита. Средний Урал в этом плане оказывается в менее выигрышном положении.«Компенсация идет напрямую в банки, деньги могут кончиться в любой момент. Понимаете, у нас страна большая, скоро уже на Ставрополье посевная начнется, то есть деньги, естественно, туда пойдут. Я не вижу прозрачного пропорционального разделения. В прошлом году такого соглашения не было. Мы просто брали кредит, отчитывались, на что потратим, и нам компенсировали процентную ставку», — пояснил он УрБК.Кроме того, ограниченное число выбора банков также может оказаться проблемой для получения льготного займа. Вместо кредитных организаций, с которыми фермеры сотрудничали раньше, их вынуждают перейти в новые, одобренные Минсельхозом.«Из 10 заявленных банков, по моей информации, восемь уже подписали соглашение с Минсельхозом. Мне очень не нравится эта ситуация, потому что я работаю с одним банком уже 25 лет, но он не входит в эту десятку. То есть теперь я должен открыть счет в другом банке, где у меня нет ни кредитной истории, ни движения по счетам», — отметил Владимир Шашкин.В связи с этим окажется неудивительным, если в этом году займы в сельскохозяйственных кредитных кооперативах окажутся более востребованными у аграриев, чем в банках. Так, по данным регионального минАПК, в 2015 году они оказались на третьем месте по объему выданных кредитов, уступив лишь ВТБ и Сбербанку. В свою очередь, профильный Россельхозбанк оказался лишь на пятой строчке.«Через кредитные кооперативы получить кредит намного легче. Единственное, что сейчас субсидии сняли на кредиты, оформляемые в 2017 году. Но вроде как областной бюджет должен поддержать нас на 6%. Если это выполнят, то кооперативы продолжат выдавать субсидируемые кредиты», — прокомментировал УрБК заместитель председателя Союза овощеводов Свердловской области Игорь Картузов.Помимо неясной ситуации с субсидиями, получение займа в кредитных кооперативах может быть осложнено ужесточением регулирования таких организаций со стороны ЦБ. Для фермеров это грозит увеличением числа необходимых для оформления документов. И хотя в Свердловской области подобных случаев еще не было, прецеденты уже зафиксированы в других регионах страны. А значит, бюрократия в сельскохозяйственных кредитных кооперативах может не обойти и Средний Урал.