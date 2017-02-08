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Суды подтвердили нарушение в рекламе телесериала «Выжить после» на СТС в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Суды подтвердили решение свердловского УФАС о нарушении в рекламе сериала «Выжить после» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Основанием к возбуждению дела послужило заявление Свердловской региональной общественной организации «Безопасное детство» о распространении на территории Екатеринбурга на рекламных щитах, расположенных вблизи детских организаций, рекламы сериала «Выжить после», транслируемого телеканалом СТС. Реклама содержала изображение девушки-зомби, ассоциирующееся у детей со смертью, что, по мнению заявителя, способно причинить детям психическую травму.



Специалисты УФАС определили, что реклама сериала «Выжить после», промаркированная в верхнем правом углу знаком «16+», содержит изображение девушки-зомби с полностью черными неживыми глазами, трупными синяками и открытым кровавым ртом, изображающим крик.



Ведомством установлено, что такая реклама нарушает часть 10.2. статьи 5 федерального закона «О рекламе» и пункта 2 части 3 статьи 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Рекламораспространителями являются ИП Зульхарнеев М. З. и ООО «Русс Аутдор».



Не согласившись с решением УФАС, ООО «Русс Аутдор» обратилось в суды. Изучив обстоятельства дела, суды первой и апелляционной инстанции оставили решение антимонопольного ведомства без изменения.

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