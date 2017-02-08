Мундиаль отчеканили в металле

В СКБ-банке прошла презентация новых памятных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018 года, один из этапов которого пройдет в Екатеринбурге.В декабре 2016 года Центральный банк России сообщил о выпуске в обращение серии памятных монет, посвященных предстоящему футбольному событию. Стоит отметить, что практика выпуска памятных банкнот и монет не новая. Впервые она была посвящена Олимпийским играм в Сочи 2014 года и талисманам этого спортивного мероприятия. Тогда в 2011 году были выпущены четыре вида монет самого крупного номинала — 25 руб.«Тираж этих монет составил 20 млн штук каждая, а по некоторым из них был даже довыпуск. Однако несмотря на это их редко можно встретить в налично-денежном обращении, они пользуются среди населения огромным спросом», — сказала директор операционного департамента СКБ-банка Лариса ЛарионоваКак отмечает Л. Ларионова, Центробанк не смог обойти стороной такое яркое событие в жизни страны как Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года, и также выпустил серию памятных монет.На сегодняшний день уже отчеканено семь инвестиционных и памятных денежных знаков. В этот список входят золотая и серебряная монеты, посвященные мундиалю. Первая вышла номиналом 50 руб., вторая — 3 руб. Поскольку они являются памятными, их тираж значительно ограничен. Золотые выпустят в количестве 100 тыс. штук, серебряные — 300 тыс. штук.«Лицевая сторона традиционно имеет рельефное изображение герба Российской Федерации и Банка России, номинал и знак монетного двора. Стоит отметить, что на этой серии памятных момент впервые указан не год выпуска, а год проведения мероприятия — 2018», — рассказала Л. Ларионова.По ее словам, они появятся по мере поступления заявок от кредитных организаций. Стоимость серебряной моменты составит от 2 до 3 тыс. руб.Помимо этого, уже выпущено четыре дензнака из серебра, посвященных городам, где будут проходить этапы Чемпионата мира: Екатеринбург, Калининград, Казань и Саранск. Всего планируется выпустить 11 видов с изображением городов. Первой вышла монета с изображением «дома Севастьянова» в Екатеринбурге.Также Центробанк выпусти монету из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. Представлена она в двух вариациях: серая и цветная. Лицевая сторона осталась традиционной, а оборотная — посвящена эмблеме мундиаля.«Здесь изображен кубок Чемпиона мира по футболу 2018 года. Он содержит в себе черты как спортивного мероприятия, так и Российской Федерации. Главная тема — космос и достижения. Здесь присутствуют яркие краски: красный, синий, золотистый и черные цвета», — пояснила Л. Ларионова.Тираж этих момент заявлен в 20 млн штук, из них 250 тыс. штук в цветном изображении.Как отметила Лариса Ларионова, Центральный банк России заявил к довыпуску еще два вида монет, однако ни дизайн, ни дата выпуска пока неизвестны.