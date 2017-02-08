На Урале выросло число таможенных преступлений

Уральское таможенное управление (УТУ) подвело итоги своей работы в прошлом году. В ведомстве зафиксировали заметный рост числа преступлений. Если в 2015 году было возбуждено 21 уголовное дело, то в 2016-м — 28. Из них 13 дел по статье 226 УК РФ в отношении экспортируемых товаров (в том числе 11 дел — «Контрабанда леса»), 4 дела открыли по статье 194 УК РФ — «Занижение таможенной стоимости» (в первую очередь буровых установок, а также изделий из меха и кожи).Отметим, что по итогам 2016 года доля товарных партий, подвергнутых досмотру, практически не изменилась. По ввозимой продукции она составила 4,05%, по вывозимой — 0,5%. Несмотря на это, доля результативных таможенных досмотров в прошлом году увеличилась с 24,68 до 29,20%.Одно из самых распространенных нарушений — занижение таможенной стоимости товаров. В прошлом году его выявили при перевозке 19 тыс. 266 единиц продукции. В результате корректировок таможенная стоимость товаров увеличилась на 25% (4 млрд 200 млн руб.), что позволило дополнительно взыскать в бюджет 815 млн руб. Этот показатель на 8,1% выше аналогичного показателя в 2015 году.Также в Уральском таможенном управлении отмечают заметный рост числа выявленных валютных преступлений.«В прошлом году было проведено 256 проверок по контролю за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) требований валютного законодательства РФ. Выявлено 414 фактов нарушений законов на общую сумму 8,6 млрд руб., что в 1,2 раза выше уровня предыдущего года. По этим фактам было возбуждено 343 дела об административных правонарушениях на сумму 2,08 млрд руб.», — сообщила пресс-секретарь Уральского таможенного управления Екатерина Демянчук.Начальник УТУ Вячеслав Голоскоков подтвердил, что число выявленных нарушений со стороны участников ВЭД заметно увеличилось.«Есть рост числа преступлений как по направлению уклонения от уплаты таможенных платежей, так и в сфере контрабанды наркотиков. Это отмечает статистика. Также в нашем регионе зафиксировано новое явление — создание межрегиональной преступной группировки, которая занималась незаконным перемещением птиц соколовых пород. Ее деятельность было очень сложно пресечь, так как она была представлена сразу в нескольких регионах. И в Москве, и в Сирири, и у нас. Общая оценка финансового ущерба составила 40 млн руб.», — заявил Вячеслав Голоскоков.Всего на территории Урала в 2016 году таможенники пресекли деятельность 11 преступных групп, изъяли 38,05 кг наркотических средств и психотропных веществ, что в 7,7 раза выше уровня 2015 года (4,91 кг).Рост числа таможенных преступлений может быть связан с экономическими проблемами уральских предприятий. Из-за падения финансовых показателей они регулярно совершенствуют механизмы ухода от государственного контроля. Поэтому таможенники фиксирует рост числа таможенных нарушений и преступлений.«Да, конечно, Урал не миновали все те проблемы, которые характерны для нашей экономики. Есть некоторое снижение товарооборота. Но снижение было не столь критичным. В целом работу уральских таможенников можно назвать грамотной и профессиональной. Все контрольные показатели, которые характеризуют работу ведомства по всем направлениям, были выполнены», — заявила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Татьяна Голендеева.Следует отметить, что внешнеторговый оборот в регионе деятельности Уральского таможенного управления в 2016 году составил 19,6 млрд долл. США. В стоимостном объеме показатель вырос на 10%, в весовом — на 2,3%. Несмотря на это, многие индикаторы вызывают серьезные опасения. В частности, в прошлом году стоимостной объем экспорта сократился на 12,8% за счет уменьшения поставок в страны дальнего зарубежья на 12% и в государства СНГ на 18,9%. Кроме того, в 2016 году снизилось количество уральских участников ВЭД на 2,6%, количество стран-экспортеров уменьшилось на 4,2%.По оценкам экспертов, кардинальное улучшения внешнеэкономической ситуации произойдет только после окончания экономического кризиса в РФ. В этом случае число таможенных преступлений на Урале может вернуться на докризисный уровень. У многих предприятий пропадет острая необходимость экономить средства за счет ухода от государственного контроля.