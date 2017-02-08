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В январе продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились на 5%

УрБК, Москва, 08.02.2017. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в январе 2017 года снизились на 5% в годовом выражении — до 77,916 тыс. единиц. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



«Если рынок и собирается вырасти в этом году, то январь не показал никакой спешки в этом намерении. После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью», — прокомментировал ситуацию на рынке председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.



По его словам, это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом.

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