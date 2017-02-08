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Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 21 коп.
8 февраль 2017 (15:25)
УрБК, Москва, 08.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля. Курс долл. США вырос на 31,96 коп., до 59,51 руб. Курс евро вырос на 21,05 коп., составив 63,44 руб.
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