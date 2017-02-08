Кризис
Реальная заработная плата на Среднем Урале за 2016 год сократилась на 2,4%
8 февраль 2017 (15:20)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы одного работника в Свердловской области в 2016 году превысил 32 тыс. руб., следует из данных Свердловскстата.
Как сообщает служба статистики, в номинальном выражении зарплата выросла на 5,1% относительно 2015 года, а вот в реальном сократилась на 2,4%.
В то же время среднедушевые денежные доходы населения в месяц в прошедшем году составили 35,1 тыс. руб. на одного человека, это на 0,9% больше, чем годом ранее.
Как сообщает служба статистики, в номинальном выражении зарплата выросла на 5,1% относительно 2015 года, а вот в реальном сократилась на 2,4%.
В то же время среднедушевые денежные доходы населения в месяц в прошедшем году составили 35,1 тыс. руб. на одного человека, это на 0,9% больше, чем годом ранее.
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