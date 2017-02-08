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В Екатеринбурге за долг перед банком в 1,8 млн рублей арестован внедорожник Range Rover

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали внедорожник Range Rover, находившийся в залоге у банка. Хозяин автомобиля задолжал кредитной организации 1 млн 800 тыс. руб., сообщает отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области.



Машина давно находилась в залоге у банка, однако внедорожником пользовался солидарный должник. Длительное время оба должника скрывали дорогое транспортное средство.



В результате судебные приставы по розыску Железнодорожного района Екатеринбурга после долгих поисков и тщательного розыска автомобиля нашли указанное транспортное средство. При составлении акта описи и ареста мужчина, являющийся пользователем внедорожника, не препятствовал исполнительным действиям.



Изъятый автомобиль передали на ответственное хранение взыскателю — кредитной организации. Если в ближайшее время солидарные должники по кредитным обязательствам не погасят задолженность перед банком, арестованный автомобиль будет передан на оценку и дальнейшую реализацию в Территориальное управление Росимущества в Свердловской области. Все вырученные средства пойдут в счет уплаты задолженности.

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