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Застройщик ЖК «Первый Николаевский» пообещал прокуратуре возобновить строительство в апреле 2017 года

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. В прокуратуре Свердловской области под руководством заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Александра Гетманчука состоялось заседание, посвященное ситуации на проблемных объектах НП «Уралэнергостройкомплекс» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе заседания была проанализирована ситуация, сложившаяся при возведении жилых комплексов (ЖК) «Первый Николаевский», «На Постовского», «Новый Уктус», апарт-отелей «Октава» и «Аккорд».



«На совещании руководитель НП «Уралэнергостройкомплекс» Игорь Плаксин представил документы, подтверждающие подписание трехстороннего соглашения, в том числе с кредитным учреждением, позволяющего восстановить финансирование объектов. Представленные застройщиком планы-графики свидетельствуют о том, что возобновление строительства существующих проблемных площадок запланировано на апрель 2017 года», — отметили в надзорном ведомстве.



Реализация данных мероприятий и восстановление прав дольщиков и пайщиков находится в прокуратуре области на особом контроле.



Отметим, что ранее прокурор Екатеринбурга внес представление директору НП «Уралэнергостройкомплекс» с требованием устранения нарушений прав граждан — участников жилищного строительства.

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