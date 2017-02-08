Новости дня

Дружинники «Уралвагонзавода» за три года выявили 985 правонарушений

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Добровольная народная дружина (ДНД) головного предприятия «НПК «Уралвагонзавод» подвела итоги за третий год работы.



Как сообщает пресс-служба корпорации, в 2016 году в рядах народной дружины работали 1 тыс. 267 уралвагонзаводцев. Самыми активными были работники основного производства.



За год на охрану правопорядка ДНД выходила 46 раз, отработано 2 тыс. 175 чел/часов. В каждом выходе участвовало в среднем по 20 человек. Выявлено 359 административных правонарушений.



Всего за три года работы дружинников проведено 125 рейдов, в ходе которых обнаружено 985 административных нарушений.



За прошлый год дружинники «Уралвагонзавода» совместно с сотрудниками подразделений Отдела полиции № 17 принимали участие в охране правопорядка на массовых мероприятиях. Среди них — хоккейные матчи ВХЛ в заводском Дворце ледового спорта им В. К. Сотникова, праздник ко Дню молодежи-2016, новогодние мероприятия. Общественники также неоднократно принимали участие в качестве свидетелей при проведении рейдов по выявлению случаев незаконной торговли алкогольной продукцией и других мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с сотрудниками полиции.



Велась пропагандистская деятельность. За год в общественных местах распространено 126 информационных памяток по разъяснению гражданам правил поведения, исключающих причины и условия совершения в отношении них противоправных действий.



Ежегодно по итогам работы самым активным участникам добровольной народной дружины — работникам «Уралвагонзавода» предоставляются дни дополнительного оплачиваемого отпуска: от одного до трех дней в зависимости от активности. За работу в 2016 году их получили 177 человек. Благодарность за организацию работы ДНД объявлена десяти работникам и руководителям «Уралвагонзавода».



«Народные дружинники личным примером доказывают, что любой неравнодушный гражданин может внести свой вклад в обеспечение безопасности улиц и дворов Дзержинского района», — сказано в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: