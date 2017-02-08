Новости дня
Дружинники «Уралвагонзавода» за три года выявили 985 правонарушений
8 февраль 2017 (14:09)
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Добровольная народная дружина (ДНД) головного предприятия «НПК «Уралвагонзавод» подвела итоги за третий год работы.
Как сообщает пресс-служба корпорации, в 2016 году в рядах народной дружины работали 1 тыс. 267 уралвагонзаводцев. Самыми активными были работники основного производства.
За год на охрану правопорядка ДНД выходила 46 раз, отработано 2 тыс. 175 чел/часов. В каждом выходе участвовало в среднем по 20 человек. Выявлено 359 административных правонарушений.
Всего за три года работы дружинников проведено 125 рейдов, в ходе которых обнаружено 985 административных нарушений.
За прошлый год дружинники «Уралвагонзавода» совместно с сотрудниками подразделений Отдела полиции № 17 принимали участие в охране правопорядка на массовых мероприятиях. Среди них — хоккейные матчи ВХЛ в заводском Дворце ледового спорта им В. К. Сотникова, праздник ко Дню молодежи-2016, новогодние мероприятия. Общественники также неоднократно принимали участие в качестве свидетелей при проведении рейдов по выявлению случаев незаконной торговли алкогольной продукцией и других мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с сотрудниками полиции.
Велась пропагандистская деятельность. За год в общественных местах распространено 126 информационных памяток по разъяснению гражданам правил поведения, исключающих причины и условия совершения в отношении них противоправных действий.
Ежегодно по итогам работы самым активным участникам добровольной народной дружины — работникам «Уралвагонзавода» предоставляются дни дополнительного оплачиваемого отпуска: от одного до трех дней в зависимости от активности. За работу в 2016 году их получили 177 человек. Благодарность за организацию работы ДНД объявлена десяти работникам и руководителям «Уралвагонзавода».
«Народные дружинники личным примером доказывают, что любой неравнодушный гражданин может внести свой вклад в обеспечение безопасности улиц и дворов Дзержинского района», — сказано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба корпорации, в 2016 году в рядах народной дружины работали 1 тыс. 267 уралвагонзаводцев. Самыми активными были работники основного производства.
За год на охрану правопорядка ДНД выходила 46 раз, отработано 2 тыс. 175 чел/часов. В каждом выходе участвовало в среднем по 20 человек. Выявлено 359 административных правонарушений.
Всего за три года работы дружинников проведено 125 рейдов, в ходе которых обнаружено 985 административных нарушений.
За прошлый год дружинники «Уралвагонзавода» совместно с сотрудниками подразделений Отдела полиции № 17 принимали участие в охране правопорядка на массовых мероприятиях. Среди них — хоккейные матчи ВХЛ в заводском Дворце ледового спорта им В. К. Сотникова, праздник ко Дню молодежи-2016, новогодние мероприятия. Общественники также неоднократно принимали участие в качестве свидетелей при проведении рейдов по выявлению случаев незаконной торговли алкогольной продукцией и других мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с сотрудниками полиции.
Велась пропагандистская деятельность. За год в общественных местах распространено 126 информационных памяток по разъяснению гражданам правил поведения, исключающих причины и условия совершения в отношении них противоправных действий.
Ежегодно по итогам работы самым активным участникам добровольной народной дружины — работникам «Уралвагонзавода» предоставляются дни дополнительного оплачиваемого отпуска: от одного до трех дней в зависимости от активности. За работу в 2016 году их получили 177 человек. Благодарность за организацию работы ДНД объявлена десяти работникам и руководителям «Уралвагонзавода».
«Народные дружинники личным примером доказывают, что любой неравнодушный гражданин может внести свой вклад в обеспечение безопасности улиц и дворов Дзержинского района», — сказано в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Нижнем Тагиле заложили аллею в честь 80-летия Уралвагонзавода
- За 2015 год дружина Уралвагонзавода выявила 356 правонарушений в Нижнем Тагиле
- Дружинники Уралвагонзавода выявили 270 правонарушений на улицах Нижнего Тагила
- В Нижнем Тагиле организована народная дружина из числа сотрудников головного предприятия ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
- Сегодня казаки начинают патрулировать улицы Москвы
Loading...