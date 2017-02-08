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Правительство РФ намерено обязать аудиторов передавать данные о плательщиках в ФНС

УрБК, Москва, 08.02.2017. Правительство РФ намерено отменить аудиторскую тайну. Соответствующий законопроект кабмин планирует внести на рассмотрение в Госдуму.



Согласно распоряжению, опубликованному на сайте федерального правительства, документ предоставит налоговым органам право требовать у аудиторов информацию о налогоплательщиках, полученную ими в ходе проверок.



«Законопроектом предлагается внести в статью 931 Налогового кодекса изменения, которые предоставят право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в ходе своей деятельности, в случае если документы (информация) не представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке», — указано в распоряжении.



Предполагается, что отмена аудиторской тайны поспособствует выявлению налоговых правонарушений. Если законопроект примут, то он может вступить в силу уже с 1 января следующего года.

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