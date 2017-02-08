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В ДНР подтвердили смерть комбата Гиви

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате взрыва на базе подразделения в окрестностях Донецка. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



По информации собеседника, в результате взрыва в штабе «Сомали» начался сильный пожар, в момент взрыва Гиви находился в своем кабинете. По предварительной информации, в кабинет Михаила Толстых был произведен выстрел из огнемета «Шмель». Сообщается, что тело погибшего уже опознано.



В свою очередь, источник «Интерфакса» в прокуратуре ДНР сообщил, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.



«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (позывной Моторола) — звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике», — сказал представитель прокуратуры, добавив, что правоохранительные органы республики «по горячим следам» вышли на предполагаемых исполнителей убийства Гиви.

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