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Сенаторы намерены запретить Трампу отменять антироссийские санкции

Группа сенаторов Конгресса США планирует принять законопроект, который позволит наложить вето на решение президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России. Об этом сообщает телеканал CNN.



Согласно документу, Белый дом должен будет предоставить подробный доклад о причинах снятия антироссийских санкций. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.



Инициаторами законопроекта, как отмечается, являются республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио (бывший соперник Трампа от республиканцев в президентской гонке), Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

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