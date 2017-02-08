Дайджест
Сенаторы намерены запретить Трампу отменять антироссийские санкции
8 февраль 2017 (13:46)
Группа сенаторов Конгресса США планирует принять законопроект, который позволит наложить вето на решение президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно документу, Белый дом должен будет предоставить подробный доклад о причинах снятия антироссийских санкций. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.
Инициаторами законопроекта, как отмечается, являются республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио (бывший соперник Трампа от республиканцев в президентской гонке), Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.
Согласно документу, Белый дом должен будет предоставить подробный доклад о причинах снятия антироссийских санкций. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.
Инициаторами законопроекта, как отмечается, являются республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио (бывший соперник Трампа от республиканцев в президентской гонке), Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.
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