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На Украине отложили продажу билетов на «Евровидение»

Украинские власти отложили продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017» на неопределенный срок. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павла Грицака.



Такое решение было принято после того, как Антимонопольный комитет страны отменил результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов.



«Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого. Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс, — это происходило и в марте», — отметил Грицак.



По информации издания, в 2009 году старт продаж начался 16 марта, а в 2012-м — 12 марта.

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