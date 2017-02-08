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Недострой «Уралвнешторга» на Октябрьской площади в Екатеринбурге может отойти кредиторам

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Недостроенный деловой центр на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге может отойти кредиторам признанного банкротом ГУП Свердловской области «Внешнеэкономическое объединение «Уралвнешторг».



Как сообщил УрБК конкурсный управляющий компании Дмитрий Селезнев, собрание кредиторов «Уралвнешторга» состоялось 7 февраля, на нем обсуждалась дальнейшая судьба здания.



«По закону кредиторы могут забрать себе объекты недвижимости пропорционально своим требованиям. Мы начали прорабатывать этот вариант», — пояснил Д. Селезнев.



По его словам, недострой явно не интересует такого кредитора как налоговая служба. Расплатиться с ней придется тем, кому достанется здание.



Среди кредиторов «Уралвнешторга» числятся ООО «Наш стиль», ООО «Строительная компания «Норд», ОАО «Уральский Транспортный Банк», Инспекции ФНС РФ по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.



Напомним, в декабре 2016 года не состоялись из-за отсутствия заявок очередные торги по продаже недостроенного делового центра на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Цена объекта чуть превышала 519,2 млн руб., при этом ее можно было снизить до 378,85 млн руб.



Комплекс зданий продают в рамках банкротства ГУП СО «ВО Уралвнешторг». Ранее объект принадлежал другому инвестору — Уралтрансбанку, однако год назад МУГИСО вернуло здание в собственность ГУПа.



Строительство объекта началось в 1993 году, однако за 23 года завершить его так и не удалось. По некоторым данным, причиной приостановки строительства стал конфликт между инвесторами — «Уралвнешторгом» и Уралтрансбанком.

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