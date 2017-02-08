Новости дня

Оборот ресторанов в России в 2016 году снизился на 3,8%

8 февраль 2017 (13:19)

УрБК, Москва, 08.02.2017. Оборот ресторанов, кафе и баров в России в 2016 году сократился на 3,8% по сравнению с 2015 годом, до 1 трлн 333,7 млрд руб. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные Росстата.

По итогам 2015 года российский ресторанный рынок, по данным Росстата, упал на 5,2%.

В декабре оборот ресторанов, кафе и баров сократился на 5,1%, составив 133,4 млрд руб.

По сравнению с динамикой ноября (минус 3,3%) падение ресторанного рынка в декабре значительно ускорилось.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...