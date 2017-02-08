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Реальная заработная плата на Среднем Урале за 2016 год сократилась на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2016. Размер среднемесячной начисленной заработной платы одного работника в Свердловской области в 2016 году превысил 32 тыс. руб., следует из данных Свердловскстата.



Как сообщает служба статистики, в номинальном выражении зарплата выросла на 5,1% относительно 2015 года, а вот в реальном сократилась на 2,4%.



В то же время среднедушевые денежные доходы населения в месяц в прошедшем году составили 35,1 тыс. руб. на одного человека, это на 0,9% больше, чем годом ранее.

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