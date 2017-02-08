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МВД и ФСБ обезвредили группу хакеров, в состав которой входили жители Свердловской области
8 февраль 2017 (12:27)
УрБК, Москва, 08.02.2017. Сотрудники МВД и ФСБ России совместно обезвредили группу хакеров из 17 регионов страны, которые похищали деньги со счетов россиян в банках с 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд руб.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по 34 адресам сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, денежных средств порядка 4,5 млн руб., холодное оружие.
Сама операция по пресечению деятельности прошла еще в мае прошлого года, однако к началу 2017 года силовики установили новых участников организованной группы. В результате 25 января сотрудники правоохранительных органов задержали девять граждан из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Тверской областей. В отношении всех них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отметим, что 27 участников и организаторов группировки уже привлечены к уголовной ответственности.
«За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд руб.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по 34 адресам сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, денежных средств порядка 4,5 млн руб., холодное оружие.
Сама операция по пресечению деятельности прошла еще в мае прошлого года, однако к началу 2017 года силовики установили новых участников организованной группы. В результате 25 января сотрудники правоохранительных органов задержали девять граждан из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Тверской областей. В отношении всех них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отметим, что 27 участников и организаторов группировки уже привлечены к уголовной ответственности.
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