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Минфин предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк на 15%

УрБК, Москва, 08.02.2017. Минфин РФ предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк объемом 0,5 л на 15,2%, до 371 руб. Об этом сообщает «Прайм».



При этом минимальная отпускная цена на коньяк того же объема может составить 314 руб., оптовая — 323 руб.



Среди причин увеличения цен на алкоголь Минфин отмечает повышение ставок акциза, рост тарифов на электроэнергию и производственных условно-постоянных затрат, в том числе аренды, зарплаты административного персонала, стоимости рекламных акций, налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, расходов на транспортировку этилового спирта от завода-производителя до завода-производителя алкогольной продукции.



Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что, по мнению министерства, позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасль. В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 322 руб. за бутылку (0,5 л), отпускная — 250 руб., оптовая — 262 руб. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года, последний раз они повышались в январе 2014 года.

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