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За 2016 год оборот розничной торговли в Свердловской области сократился на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2016. По итогам 2016 года оборот розничной торговли в Свердловской области сократился на 5,5% относительно 2015 года, до 1 трлн 54,2 млрд руб. При этом, как следует из данных Свердловскстата, в декабре падение было еще более резким — на 8% в годовом выражении.



Оборот общественного питания за год сократился на 16,4% по сравнению с 2015 годом, до 51,8 млрд руб. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности по итогам 2016 года составил 32,5 млн тонн, это на 5,9% ниже показателя предыдущего года.



В целом оборот организаций в действующих ценах за прошедший год вырос на 2,6%, до 4 трлн 221,2 млрд руб.

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