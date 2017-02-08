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МЭР: В декабре ВВП России сократился в годовом выражении на 0,6%

УрБК, Москва, 08.02.2017. Минэкономразвития улучшило оценку по спаду ВВП России в декабре 2016 года в годовом выражении до 0,6%. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на мониторинг об итогах социально-экономического развития РФ.



В целом за прошлый год спад составил 0,2%. Ранее ведомство сообщало, что в декабре ВВП сократился в годовом выражении на 1%.



Согласно данным ВЭБа, спад в российской экономике в декабре 2016 года составил 0,2% после роста на 0,5% в ноябре.



«Показатель ВВП к предыдущему периоду с исключением сезонного и календарного факторов также сократился — на 0,4% против роста на 0,5% в ноябре 2016 года. В целом оценка ВВП в четвертом квартале в годовом выражении показала снижение на 0,1%, оценка годового индекса экономической активности — сокращение на 0,5%», — отмечалось в материалах Внешэкономбанка.

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