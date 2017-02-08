Новости дня
МЭР: В декабре ВВП России сократился в годовом выражении на 0,6%
8 февраль 2017 (11:07)
УрБК, Москва, 08.02.2017. Минэкономразвития улучшило оценку по спаду ВВП России в декабре 2016 года в годовом выражении до 0,6%. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на мониторинг об итогах социально-экономического развития РФ.
В целом за прошлый год спад составил 0,2%. Ранее ведомство сообщало, что в декабре ВВП сократился в годовом выражении на 1%.
Согласно данным ВЭБа, спад в российской экономике в декабре 2016 года составил 0,2% после роста на 0,5% в ноябре.
«Показатель ВВП к предыдущему периоду с исключением сезонного и календарного факторов также сократился — на 0,4% против роста на 0,5% в ноябре 2016 года. В целом оценка ВВП в четвертом квартале в годовом выражении показала снижение на 0,1%, оценка годового индекса экономической активности — сокращение на 0,5%», — отмечалось в материалах Внешэкономбанка.
В целом за прошлый год спад составил 0,2%. Ранее ведомство сообщало, что в декабре ВВП сократился в годовом выражении на 1%.
Согласно данным ВЭБа, спад в российской экономике в декабре 2016 года составил 0,2% после роста на 0,5% в ноябре.
«Показатель ВВП к предыдущему периоду с исключением сезонного и календарного факторов также сократился — на 0,4% против роста на 0,5% в ноябре 2016 года. В целом оценка ВВП в четвертом квартале в годовом выражении показала снижение на 0,1%, оценка годового индекса экономической активности — сокращение на 0,5%», — отмечалось в материалах Внешэкономбанка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ в 2016 году в 0,6%
- Спад экономики РФ в феврале составил 2,7%
- МЭР: Спад экономики РФ в феврале составил 2,7%
- МЭР: в октябре спад ВВП России составил 3,7% в годовом выражении
- МЭР: ВВП России сократился на 4,3%
Loading...