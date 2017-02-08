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ФСК ЕЭС в 2017 году завершит на Урале реконструкцию четырех подстанций и включит одну новую

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в «Россети») в 2017 году намерена завершить реконструкцию четырех подстанций и ввести в работу новый энергообъект в Уральском федеральном округе. Особое внимание уделено развитию электросетей Оренбургской области, сообщает пресс-служба компании.



Завершение реконструкций подстанций 220 кВ «Орская» и «Бузулукская» повысит надежность электроснабжения потребителей индустриальных центров Оренбургской области. Намечен ввод в работу новой подстанции 500 кВ «Преображенская» в районе города Бузулук, что позволит обеспечить электроснабжение объектов компании «Оренбургнефть» («Роснефть»).



Окончание реконструкции запланировано на подстанции 220 кВ «Каменская» в Свердловской области, обеспечивающей электроснабжение Каменск-Уральского металлургического завода и Уральского алюминиевого завода. Завершится модернизация подстанции 220 кВ «Новометаллургическая», объект питает Челябинский металлургический и электрометаллургический комбинаты, Челябинский электролитноцинковый и электродный заводы.



Важным проектом станет строительство схемы выдачи мощности четвертого энергоблока Пермской ГРЭС установленной мощностью 908 МВт, что повысит энергобезопасность Пермского края.

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