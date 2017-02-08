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Минпромторг намерен запустить систему продуктовых карточек в этом году

УрБК, Москва, 08.02.2017. Министерство промышленности и торговли РФ надеется запустить в этом году программу адресной продовольственной помощи нуждающимся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Дениса Мантурова.



Программу, которая предполагает поддержку нуждающимся гражданам в виде специальных карточек, разработали еще осенью 2015 года. Предполагается, что на карты граждане будут получать баллы и бонусы, на которые они смогут купить продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.



При этом министр отметил, что люди не смогут накопить «эквиваленты денежных средств» и будут обязаны их потратить.



«Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — пояснил Д. Мантуров.



По его словам, программа позволит не только приобретать продукты малоимущим, но и поддерживать отечественных производителей, занятых в агропромышленном секторе. Минэкономразвития уже поддержало программу, ее запуск Минпромторг ранее оценивал в 140 млрд руб.

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