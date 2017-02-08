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Жители 129 домов в Екатеринбурге провели ночь без отопления из-за аварии

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Накануне вечером в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга из-за коммунальной аварии без тепла остались жители 129 домов.



По данным диспетчерской службы Екатеринбурга, в зону отключения попали дома по улицам Краснофлотцев, Баумана, Бабушкина, которые находятся в ведении Свердловской теплоснабжающей компании.



Причиной отключения тепла в ЕДДС назвали крупную аварию на тепловой магистрали. К утру коммунальщики стали постепенно запускать отопление в квартиры жителей.



Отметим, что в ночь на 8 февраля температура воздуха в Екатеринбурге опустилась ниже -30 градусов.

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