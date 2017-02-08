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За январь с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило более 17 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. За январь 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 17 млрд 372 млн руб., что на 5% или на 821,2 млн руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 8 млрд 109 млн руб. доходов, что меньше поступлений сопоставимого периода 2016 года на 226,2 млн руб. или на 2,7%. Уменьшение поступлений обусловлено ростом возмещения налога на добавленную стоимость по организациям, администрируемым на федеральном уровне.



Основная доля поступления доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость (НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ, и НДС на товары, ввозимые на территорию РФ), перечисления которого в рассматриваемом периоде составили 7 млрд 632 млн руб. или 94,1% от общей суммы доходов федерального бюджета. Поступления снизились на 5 % или на 401,8 млн руб. относительно января 2016 года по вышеназванной причине.



За январь 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 420,5 млн руб., что в 1,8 раза или на 180,7 млн руб. больше поступлений, чем в январе 2016 года. Рост поступлений произошел по причине уплаты налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам.



В областной бюджет мобилизовано 6 млрд 985 млн руб. налоговых и неналоговых платежей, что в 1,5 раза или на 960,2 млн руб. больше поступлений января 2016 года.



Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (39,1%), налога на доходы физических лиц (47,5%).



За январь 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта, поступило 2 млрд 732 млн руб., что на 857,2 млн руб. или 45,7% больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 3 млрд 317 млн руб., что на 137,8 млн руб. или на 4,3% выше поступлений января 2016 года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 2 млрд 277 млн руб. с увеличением на 4%, или на 87,2 млн руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 1 млрд 397 млн руб., с ростом 5,3% к январю 2016 года.

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