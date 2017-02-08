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Коротко о событиях дня

В 10.00 в здании Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31) пройдет расширенное заседание по итогам 2016 года. В ходе мероприятия члены коллегии обсудят аспекты работы семи таможен, которые входят в Уральское таможенное управление, в том числе вопросы контроля, перечисления платежей в федеральный бюджет, результаты правоохранительной деятельности. В заседании примут участие заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Калиберда, начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда в УрФО Алексей Фролов и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.



В 11.00 в технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) пройдет пресс-конференция по итогам реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» в Свердловской области. В мероприятии примут участие министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, руководитель Межрегионального центра компетенций в Свердловской области Алексей Пахомов, генеральный директор технопарка «Университетский» Денис Скоморохов, руководитель фестиваля «Город ТехноТворчества» Резеда Рыбалко. Участники пресс-конференции также озвучат планы реализации программы на 2017 год и расскажут о том, как пройдет региональный чемпионат «Молодые «профессионалы». Также в рамках мероприятия журналисты смогут оценить ход подготовки площадок к двум масштабным мероприятиям, запланированным на 11 февраля: церемонии открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills и «ТехноНочи» — события, завершающего фестиваль «Город ТехноТворчества».

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