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«Дыра» в балансе АйМаниБанка выросла до 14,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.02.2017. Оценка «дыры» в балансе АйМаниБанка, который был лишен лицензии 5 октября 2016 года и признан банкротом 19 января 2017 года, заметно увеличилась. Об этом сообщает «Банки.ру».



Активы банка оцениваются сейчас почти в 7,9 млрд руб., в том числе чистая ссудная задолженность составляет около 5,7 млрд. Обязательства банка, согласно последним данным, превышают 22,3 млрд руб. Отрицательная разница между активами и обязательствами составляет чуть менее 14,433 млрд руб.



Ранее в «Вестнике Банка России» сообщалось об активах АйМаниБанка на 12,864 млрд руб. (включая чистую ссудную задолженность в размере около 11,035 млрд) и обязательствах на 22,3 млрд; «дыра» оценивалась в 9,437 млрд.



Напомним, что, по данным источников, знакомых с ситуацией, исполняющий обязанности предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин до отзыва лицензии у кредитной организации направлял в ЦБ письмо с вариантами ее спасения. В свою очередь, председатель совета директоров Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы АйМаниБанка были связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.

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