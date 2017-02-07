Новости дня

«СвердНИИхиммаш» поставил электронагреватели для индийской АЭС «Куданкулам»

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило поставку трех электронагревателей системы сжигания водорода для энергоблоков № 1 и № 2 АЭС «Куданкулам» в Индии. Сумма контракта, заключенного в апреле 2016 года, составила более 21 млн руб., сообщают в пресс-службе предприятия.



Напомним, возведение АЭС «Куданкулам» в индийском штате Тамил-Наду осуществляется в рамках соглашения Москвы и Нью-Дели от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. При строительстве станции используется российский проект энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт. Первый из них уже сдан в эксплуатацию, а второй был подключен к сети 29 августа 2016 года.



Как сообщают на предприятии, система сжигания водорода предназначена для очистки сбросных газов реакторов АЭС. Функция электронагревателей — нагрев парогазовой смеси до температуры, исключающей конденсацию влаги на катализаторе контактного аппарата при сжигании водорода. Оборудование выполнено в виде U-образного корпуса, снаружи которого размещены секции нагревателей.



«Особенность этого контракта заключается в том, что электронагреватели для индийской АЭС были поставлены с опережением графика. Согласно подписанному контракту, оборудование должно было быть поставлено в апреле этого года, однако по просьбе заказчика электронагреватели удалось отгрузить практически на четыре месяца раньше», — пояснил начальник научного отдела Илья Звонков.



Следует отметить, что «СвердНИИхиммаш» является постоянным поставщиком оборудования систем сжигания водорода для российских и зарубежных атомных станций. Так, только в 2016 году были осуществлены поставки подобного оборудования для Ленинградской АЭС-2, Тяньваньской АЭС в Китае и Белорусской АЭС.



«Обладая богатым опытом разработки электронагревателей, «СвердНИИхиммаш» постоянно совершенствует производство данного вида оборудования, внося улучшения в их конструкцию и применяя новые технологии», — рассказали в пресс-службе предприятия.



При этом эксперты отмечают, что растущий портфель зарубежных заказов ГК «Росатом» сегодня имеет важное значение для экономики всей страны.



«Долгосрочная стратегия Росатома по увеличению портфеля зарубежных заказов способствует сохранению загруженности российских предприятий и поддержанию национальной экономики», — пояснил эксперт аналитического центра МГИМО (У) МИД Леонид Гусев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: