Кризис

Доля фальсификата на молочном рынке России составляет 6-8%

Доля фальсификата на молочном рынке России составляет 6-8%. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».



«Присутствие иного, чем молочный жир, в молочных продуктах не превышает 8%. Это сегодняшняя реальность», — сказала А. Попова, добавив, что это много, и ситуацию надо менять.



Глава Роспотребнадзора сообщила, что по итогам прошлого года с реализации было снято около 130 т молочной продукции по признакам фальсификации, в 2015 году было 88 т. Штрафы за это в 2015 году составили 50 млн руб., за 9 месяцев 2016 года — 190 млн руб.



Вместе с тем А. Попова сообщила, что Роспотребнадзор вышел с законодательной инициативой по ужесточению ответственности за производство фальсифицированной продукции, вплоть до уголовной.



Речь идет об уголовной ответственности, не предусматривающей меры пресечения, но предусматривающей очень высокий уровень штрафов и, соответственно, сам факт привлечения уголовной ответственности. «И конфискация оборудования в этой части», — добавила глава Роспотребнадзора.

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