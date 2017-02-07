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В Свердловской области в 2016 году изъято из оборота 4,9 тыс. литров алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. В Свердловской области в 2016 году изъято из оборота по причине несоответствия требованиям нормативных документов 327 партий алкогольной продукции объемом 4,9 тыс. л.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, среди нарушений — истекший срок годности, отсутствие маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации; отсутствие документов, подтверждающих легальность производства и оборота; нарушение порядка заполнения документов, подтверждающих легальность их производства и оборота алкогольной продукции.



В ходе проверок выявлен 201 факт нарушений ограничений и запретов, установленных при реализации продукции: торговля алкогольной продукцией по заниженной цене; реализация спиртного несовершеннолетним; продажа в нестационарных торговых объектах; розничная торговля алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени; розничная продажа алкогольной продукции на прилегающих к образовательным учреждениям территориях.



Также выявлена реализация алкогольной продукции с маркировкой, не содержащей сведений, предусмотренные законодательством Российской Федерации; розничная продажа алкогольной продукции на остановочных пунктах движения общественного транспорта городского и пригородного сообщения; торговля алкогольной продукции по ненадлежаще оформленным ценникам; доведение до потребителей недостоверных сведений о товаре на ценниках; нарушение условий хранения алкогольной продукции и др.



По результатам проверок управлением Роспотребнадзора составлено 217 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 198 постановлений на общую сумму 3,5 млн руб.



Всего управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году проверено 256 объектов, осуществляющих продажу алкогольной продукции, в 127 из них (49,6%) выявлены нарушения.



Кроме того, в прошлом году ведомство подало 29 исков о признании запрещенной к распространению в Российской Федерации информации, размещенной на сайтах в интернете с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Из них 27 исков рассмотрены судом, все удовлетворены.

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