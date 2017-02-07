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ЕВРАЗ направил 1,2 млрд рублей на экологические программы НТМК и КГОК

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. ЕВРАЗ в 2016 году направил 1,2 млрд руб. на организацию более 40 природоохранных мероприятий на НТМК и КГОК. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«В 2016 ЕВРАЗ НТМК провел большую работу по улучшению экологических показателей коксохимического производства (КХП), заменил часть оборудования третьего коксового цеха. К концу 2017 года благодаря модернизации установки сухого тушения кокса цех планирует снизить выбросы в окружающую среду на 20%; этот проект вошел в план основных событий в рамках Года экологии в Российской Федерации. Еще одно важное мероприятие КХП — отказ от устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию новых герметичных установок налива сырого бензола. Это позволило сократить выбросы сырого бензола в атмосферу на 5 тонн в год», — говорится в сообщении.



Над снижением выбросов также работал конвертерный цех. Современная аспирационная система на установке печь-ковш № 2 дала возможность увеличить эффективность очистки отходящих газов в четыре раза.



ЕВРАЗ НТМК планомерно сокращает нагрузку на окружающую среду. С 2008 снижение выбросов в атмосферу составило около 15%.



«В числе основных природоохранных мероприятий ЕВРАЗ КГОКа — замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования. Новое более эффективное оборудование позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также на комбинате выполнена ревизия очистных сооружений Западного карьера и работы, направленные на укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период ЕВРАЗ КГОК проводил мероприятия по пылеподавлению в карьерах и на хвостохранилище», — сообщили в ЕВРАЗе.

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