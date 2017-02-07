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Более 50 коллекторских организаций зарегистрировано в госреестре

УрБК, Москва, 07.02.2017. Приставы выдали коллекторским организациям более 50 свидетельств о внесении их в государственный реестр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.



«В ФССП России по состоянию на 2 февраля поступило 85 заявлений о включении в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Территориальными органами ФССП России выдано 51 свидетельство о внесении сведений о коллекторских организациях», — отметили в ФССП.



Также принято шесть решений об отказе во внесении в государственный реестр, так как юридические лица представили неполный пакет документов и сведений, предусмотренных законом. Еще 28 заявлений находятся на рассмотрении.



Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет ФССП.



Приставы с начала года получили более 300 жалоб на коллекторские организации, в том числе на включенные в государственный реестр.



«В ФССП от граждан поступило 335 обращений о нарушениях со стороны коллекторов. Обращения поступают как на действия коллекторских агентств, включенных в государственный реестр, так и не включенных в него», — уточнили в ФССП.



Основное количество жалоб поступает на действия коллекторов, не включенных в государственный реестр, но в ведомство поступают также обоснованные жалобы на действия юридических организаций, включенных в госреестр.

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