Дайджест

Китай разработает новые поезда для ВСМ Москва — Казань

Китай к 2020 году разработает новые поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом сообщила китайская газета China Daily.



На линии будут использоваться обычные составы, а не поезда на магнитной подушке. Для проверки работоспособности поездов китайские разработчики проведут их испытания на отдельном участке длиной 709 километров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин — Шэньян, рассказал научный сотрудник Института механики Академии наук Китая Ян Говэй.



Планируется, что технология будет отработана к 2019 году и, в перспективе, станет применяться не только на ВСМ Москва — Казань, но и на железных дорогах Китая. Сейчас в КНР эксплуатируются поезда со скоростью движения до 250 километров в час.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: