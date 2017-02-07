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Китай разработает новые поезда для ВСМ Москва — Казань
7 февраль 2017 (17:04)
Китай к 2020 году разработает новые поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом сообщила китайская газета China Daily.
На линии будут использоваться обычные составы, а не поезда на магнитной подушке. Для проверки работоспособности поездов китайские разработчики проведут их испытания на отдельном участке длиной 709 километров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин — Шэньян, рассказал научный сотрудник Института механики Академии наук Китая Ян Говэй.
Планируется, что технология будет отработана к 2019 году и, в перспективе, станет применяться не только на ВСМ Москва — Казань, но и на железных дорогах Китая. Сейчас в КНР эксплуатируются поезда со скоростью движения до 250 километров в час.
На линии будут использоваться обычные составы, а не поезда на магнитной подушке. Для проверки работоспособности поездов китайские разработчики проведут их испытания на отдельном участке длиной 709 километров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин — Шэньян, рассказал научный сотрудник Института механики Академии наук Китая Ян Говэй.
Планируется, что технология будет отработана к 2019 году и, в перспективе, станет применяться не только на ВСМ Москва — Казань, но и на железных дорогах Китая. Сейчас в КНР эксплуатируются поезда со скоростью движения до 250 километров в час.
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