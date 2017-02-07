Дайджест
Боевики ИГ могут изменить тактику
7 февраль 2017 (17:04)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут изменить тактику. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, боевики ИГ все активнее выносят свою террористическую деятельность за пределы конфликтных регионов в другие государства. Гутерриш подчеркнул, что боевики ИГ используют свои связи с ячейками в других странах, чтобы готовить террористические атаки за пределами зон конфликтов. Поэтому опасность терактов, в том числе в аэропортах и самолетах остается высокой.
Кроме того, генсек отметил, что террористы для связи со своими сторонниками все чаще используют мессенджеры, а также «темные» веб-сайты.
По его словам, боевики ИГ все активнее выносят свою террористическую деятельность за пределы конфликтных регионов в другие государства. Гутерриш подчеркнул, что боевики ИГ используют свои связи с ячейками в других странах, чтобы готовить террористические атаки за пределами зон конфликтов. Поэтому опасность терактов, в том числе в аэропортах и самолетах остается высокой.
Кроме того, генсек отметил, что террористы для связи со своими сторонниками все чаще используют мессенджеры, а также «темные» веб-сайты.
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