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США и Япония договорились об укреплении альянса

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на газету Mainichi.



Отмечается, что Кисида поздравил Тиллерсона с назначением на пост госсекретаря. Кроме того, политики обсудили дальнейшее развитие отношений двух государств, а также согласились с курсом на укрепление японо-американского альянса.



Разговор Кисиды и Тиллерсона состоялся в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Вашингтон 10 февраля, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, Кисида будет сопровождать Абэ.

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