Дайджест

В немецкой студии звукозаписи произошел взрыв

7 февраль 2017 (17:03)

В центре Кельна в студии звукозаписи произошел взрыв газовых баллонов. Об этом сообщает Stuttgarter-Zeitung.

Отмечается, что оба пострадавших получили серьезные ранения. Один из них находится в критическом состоянии.

По данным полиции, взрыв произошел в подвале здания. По оценке экспертов, соседние дома в результате взрыва не получили повреждения.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

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