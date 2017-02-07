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В немецкой студии звукозаписи произошел взрыв

В центре Кельна в студии звукозаписи произошел взрыв газовых баллонов. Об этом сообщает Stuttgarter-Zeitung.



Отмечается, что оба пострадавших получили серьезные ранения. Один из них находится в критическом состоянии.



По данным полиции, взрыв произошел в подвале здания. По оценке экспертов, соседние дома в результате взрыва не получили повреждения.



В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

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