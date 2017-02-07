Дайджест
В немецкой студии звукозаписи произошел взрыв
7 февраль 2017 (17:03)
В центре Кельна в студии звукозаписи произошел взрыв газовых баллонов. Об этом сообщает Stuttgarter-Zeitung.
Отмечается, что оба пострадавших получили серьезные ранения. Один из них находится в критическом состоянии.
По данным полиции, взрыв произошел в подвале здания. По оценке экспертов, соседние дома в результате взрыва не получили повреждения.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.
Отмечается, что оба пострадавших получили серьезные ранения. Один из них находится в критическом состоянии.
По данным полиции, взрыв произошел в подвале здания. По оценке экспертов, соседние дома в результате взрыва не получили повреждения.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.
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