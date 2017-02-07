Должники ЖКХ рискуют счетами

В Свердловской области с экономическим кризисом растет задолженность физлиц перед управляющими и ресурсоснабжающими компаниями за услуги ЖКХ. По официальным данным, на начало февраля 2017 года она достигала 6,5 млрд руб., из них 4,8 млрд пришлись на жителей Екатеринбурга. Для решения данной проблемы суды и банки приступили к списанию долгов за «коммуналку» с банковских карт неплательщиков по упрощенной процедуре.По словам заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области Александра Крюкова, в 2016 году в суды поступило на 19% больше исков, связанных со взысканием задолженности за коммунальные ресурсы.«Экономический кризис и рост тарифов на услуги ЖКХ порождают неплатежи граждан управляющим компаниям, а те, в свою очередь, не рассчитываются с энергоснабжающими компаниями. Поэтому если раньше последние подавали иски раз в год или хотя бы в квартал, теперь обращаются в суд ежемесячно», — рассказал эксперт.Как пояснили УрБК в пресс-службе УК «Стандарт», компании начинают принимать меры к гражданам, когда задолженность хотя бы за один вид ресурсов не оплачивается в течение двух месяцев и более.«Если у физлица существует такой долг, мы имеем право на любые действия, например, на отключение электричества или подачу иска в суд, в том числе по упрощенной процедуре. Списание средств с банковских карт должников — это новая форма взыскания, применяемая приставами к гражданам по решению суда», — пояснили в пресс-службе.Напомним, процесс запущен в соответствии с постановлением Верховного суда РФ, принятого в конце 2016 года. Согласно документу, теперь ресурсоснабжающие организации смогут получить решение суда о взыскании средств в ускоренном порядке за несколько дней в виде судебного приказа. Принудительное взыскание коснется всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.«Судебный приказ выдается только в том случае, если дело бесспорно, и он же является исполнительным листом. При этом ни одна из сторон в суд не вызывается, только в течение пяти дней направляется копия документа на адрес, указанный взыскателем. Однако должник может подать возражение на приказ в течение 10 дней — тогда он отменяется, а дело рассматривается в обычном порядке», — пояснила председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова.При этом, если суду известно, в каком банке лежат деньги должника, приказ направляется непосредственно в кредитную организацию. Если нет — это следует выяснить судебным приставам. Банк, в свою очередь, обязан исполнить судебный приказ.«В случае, если денежных средств на счетах должника недостаточно, банк перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение требований по исполнительному листу до тех пор, пока сумма задолженности не будет полностью погашена», — комментируют в свердловском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».По словам управляющего партнера фирмы «Юрлига» Ивана Волкова, таким образом банки могут списать до 100% суммы, имеющейся на счете, даже если для должника это единственные средства к существованию или социальные выплаты. При этом гражданин может не знать о списании средств.«Жалоб на такие действия много, особенно в адрес Сбербанка. Забирают даже с социальных карт, и никого не волнует, что это единственные деньги — пенсия по старости, детское пособие, пенсия по потере кормильца и так далее. Причем такие действия вполне законны, более того, банк не имеет возможности не исполнить приказ: иначе он может даже лишиться лицензии», — рассказал эксперт.Юристы отмечают, что решать проблему списания, казалось бы, неприкосновенных с точки зрения закона средств, приходится в каждом конкретном случае отдельно. Причем зачастую гражданам весьма сложно доказать незаконность действий приставов или банка самостоятельно.«Взыскание не может быть обращено на алименты и ряд других выплат. В этом случае должнику нужно обращаться в службу судебных приставов и предоставлять соответствующие документы, подтверждать свой доход, если списали всю зарплату. Если же ситуация повторяется, необходимо оспаривать указанные действия в суде», — пояснил партнер юридической компании «Legal jazz» Роман Фадеев.Кроме того, по мнению Ивана Волкова, сегодня гражданам не следует держать все средства на одном счете. А те деньги, которые необходимы для выживания, вообще не стоит доверять банку.«Думаю, в перспективе эта система будет доработана, законодатель оговорит четко, какой минимальный остаток средств списывать нельзя. Но пока «не стоит хранить все яйца в одной корзине», поскольку банки и ошибаются, и злоупотребляют своими возможностями. По этой же причине прожиточный минимум лучше держать дома», — отметил управляющий партнер фирмы «Юрлига».Таким образом, по мнению экспертов, сегодня система взыскания задолженности за услуги ЖКХ с банковских карт граждан по упрощенной процедуре проработана не до конца. Так, в случае несогласия физлиц с принятыми мерами каждую ситуацию приходится анализировать «в ручном режиме», что снижает эффективность работы с должниками. Тем временем социальный протест против действий приставов и банков постепенно нарастает, и устранить его причины возможно только на законодательном уровне.