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В 2016 году свердловчане стали в три раза чаще жаловаться на услуги ЖКХ
7 февраль 2017 (16:55)
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Жители Свердловской области в 2016 году стали жаловаться региональному уполномоченному по правам человека на услуги ЖКХ в три раза больше, чем годом ранее. Такая информация прозвучала на заседании комитета Законодательного собрания области по вопросам законодательства и общественной безопасности в ходе доклада регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой.
Как сообщает пресс-служба областного парламента, особое внимание на заседании комитета было уделено нарушению прав граждан при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Свердловской области.
Среди выявленных проблем — несвоевременная оплата взносов на капитальный ремонт собственниками помещений, что отражается на наполняемости фонда капитального ремонта; нехватка квалифицированных кадров при большом объеме строительно-монтажных работ; затягивание перевода зданий с высокой степенью износа из программы капремонтов в реестр аварийных домов.
Как сообщает пресс-служба областного парламента, особое внимание на заседании комитета было уделено нарушению прав граждан при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Свердловской области.
Среди выявленных проблем — несвоевременная оплата взносов на капитальный ремонт собственниками помещений, что отражается на наполняемости фонда капитального ремонта; нехватка квалифицированных кадров при большом объеме строительно-монтажных работ; затягивание перевода зданий с высокой степенью износа из программы капремонтов в реестр аварийных домов.
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