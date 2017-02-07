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Дата внедрения новой маршрутной сети в Екатеринбурге перенесена на 2019 год

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Дата внедрения новой маршрутной схемы в Екатеринбурге будет перенесена на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заявление главы горадминистрации Александра Якоба.



«Подготовка проекта транспортной сети находится сейчас на высоком уровне. Тем не менее необходим еще ряд подготовительных мероприятий для его успешного старта, поэтому мы решили перенести дату внедрения маршрутной сети», — пояснил А. Якоб.



По его словам, схема будет доработана с учетом предложений общественности и экспертного сообщества. В настоящее время созданы рабочие группы по каждому направлению проекта, которые позволят учесть большинство предложений. Планируется, что на доработку схемы понадобиться около года.



«Реализация схемы новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при ее внедрении. Сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, установлены средства видеофиксации. Особое внимание мы планируем уделить информированию населения и созданию соответствующих информационных комплексов и служб», — сказала А. Якоб.

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