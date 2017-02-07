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Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро — на 7 коп.
7 февраль 2017 (16:03)
УрБК, Москва, 07.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля. Курс долл. США вырос на 48,12 коп., до 59,19 руб. Курс евро вырос на 7,96 коп., составив 63,23 руб.
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